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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Tavan arasından 21 göçmen çıktı

SABAH
Tavan arasından 21 göçmen çıktı
Van'ın İpekyolu ilçesinde Hafiziye Mahallesi'nde tek katlı evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekât polisinin düzenlediği operasyonda, 21 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda tek katlı evde yapılan şok baskın sırasında mutfak dolabı ve tavan arasında gizlenen düzensiz göçmenler de yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, ev sahibi şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Tavan arasından 21 göçmen çıktı
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