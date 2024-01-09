Haberler Yaşam Haberleri Tavşancıl TOKİ konutları hızla yükseliyor
Giriş Tarihi: 9.1.2024 16:03 Son Güncelleme: 9.1.2024 16:23

Tavşancıl TOKİ konutları hızla yükseliyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavşancıl Mahallesi’nde başlatılan TOKİ Konutları 1. etap hızla yükseliyor.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Tavşancıl TOKİ konutları hızla yükseliyor

Kocaeli'nin Dilovası Tavşancıl Mahallesi'nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir koordinesinde 3 etap çalışmaları başlatılmıştı. 2021 yılında başlatılan çalışmalar sonrası TOKİ tarafından başlatılan 20 bloktan oluşacak 1. etap 651 konut, 12 dükkan inşaatı hızlı şekilde devam ediyor. Tavşancıl 'da 488 hektar alanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları 650 günde tamamlanacak.



Dilovası'nda büyük bir dönüşümün yaşandığını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz toplu konut projemiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz'in girişimleriyle Tavşancıl'da hayat buluyor. TOKİ tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim projesi çerçevesinde inşa edilecek yatay mimarili, mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı, 651 konut ve 12 dükkan projemiz hızla ilerliyor. Geçtiğimiz şubat ayında inşaatına başlanan TOKİ konutlarımız 1. etap çalışması hızla ilerlerken diğer taraftan daha sonra yapılacak olan yeni TOKİ konutları 2. etap kamulaştırma çalışmaları tamamlandı, proje çalışmaları devam ediyor. 3. etabın kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Dilovası'na yakışır yeni modern TOKİ konutları projesiyle birlikte ilçemizde büyük dönüşüm yaşanıyor. İlçemizdeki vatandaşlarımız sağlıklı ve güvenli yapılarla birlikte sosyal donatıları olan ve yaşam kalitesi yüksek konutlarda yaşayacak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Provokatif saldırıların ardında ne var? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor?
Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
SABAH ÖZEL! Fatih Camii'ndeki saldırganın tüm bağlantıları mercek altında... Saldırıdan bir gün önce....
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hilafet kartviziti
Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Bakan Koca: MİT'in MOSSAD operasyonunda yakalanan kişi yabancı bir doktor değil!
Halk TV’nın Adalet Bakanlığı’na iftirası elinde patladı!
Murat Kurum’dan geçmiş olsun ziyareti: Fatih Camii’nin imamı saldırıya uğramıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tavşancıl TOKİ konutları hızla yükseliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA