Tavşancıl’ın sırrı imar planında

Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin birçok ilçesi hasar gördü. Ancak Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl'da hiçbir kayıp yaşanmadı. Hemen yanı başında bulunan Körfez'de çok sayıda bina yıkıldı ancak Tavşancıl'da bir tuğla bile yerinden oynamadı. Tavşancıl, 1989 yılında belediye başkanı seçilen Salih Gün'ün bilim insanlarıyla birlikte hazırladığı imar planı sayesinde dimdik ayakta kalmıştı. Mahalle sakinleri Tavşancıl'ın sırrını anlattı.1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında Tavşancıl'da yaşamaya başlayan Yusuf Ekici şöyle konuştu:"1989 yılında belediye başkanımız Salih Gün idi. Başkan Gün, buraya çok güzel bir imar bıraktı. Başkan sadece 2.5 kat çıkmaya izin veriyordu. 1999 depreminde her yer yıkılırken sadece Tavşancıl sağlam kaldı. Salih Gün bize çok güzel bir eser bıraktı. Allah ondan bin kat razı olsun. Bu bölgede hala 2.5 katın üstüne çıkmamaya çalışıyorlar. Buranın imar planının her yere aktarılması gerekiyor. Artık 2.5 katın üstüne hiçbir yerde ev yapılmaması lazım. Ev yapacaksak da sağlam yapalım, hiçbir can zarar görmesin."1989 yılında Tavşancıl Belediyesi'nin Sosyal Tesisler Müdürü olarak görev yapan Mehmet Servet Akkor ise, Başkan Gün'ün başarısını şöyle anlattı:"Başkan Salih Gün'ün unutamadığım bir sözü vardı; 'Deprem insanları öldürmez, ev öldürür' derdi. Başkan olunca ilk projesi depremle ilgili oldu. Bu projeyi Kocaeli Üniversitesi bilim insanları, öğretim üyeleriyle yaptı. Salih Gün depreme her zaman duyarlıydı, 'Türkiye'de deprem olacak, kaçınılmaz' derdi. Salih Bey yüksek kat çıkılmasına izin vermediği için ona çok kızanlar oldu. Evin üstüne kat çıkmak isteyen babasına bile izin vermedi. Buranın deprem bölgesinde olduğunu söyledi. Deprem sebebiyle üzgünüz, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnsanlar, fizik ve yer bilimi uzmanlarıyla danışmadan artık ev almasın. Kahramanmaraş depreminde evlerde beton gözükmüyor. Deniz kumuyla ev yaparsanız yıkılırsınız. Biz evlerimizin hepsini çakılla yaptırdık" diye konuştu.