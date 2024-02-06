Tavuk çiftliği uyuşturucu imalathanesi çıktı: 7 kişi tutuklandı

Operasyonda H.E. (34), M.S. (34), K.B. (27), K.D.(54), H.Ö. (34), M.E. (65) ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalışan F.A. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TAVUK ÇİFTLİĞİNDE İMAL ETTİKLERİ UYUŞTURUCU İLE TÜRKİYE'Yİ ZEHİRLEYECEKLERMİŞ

Şüphelilerin uyuşturucu imal etmek için kullanılan makinenin parçalarını Gürcistan üzerinden Manisa'ya getirdikleri, hammaddeyi de Gürcistan ve İstanbul'dan temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan eski tavuk çiftliğinde kurdukları imalathanede uyuşturucu üreterek, diğer illere sevkiyat yaptıkları öğrenildi.