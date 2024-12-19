Tavuk çiftliğinde akılalmaz ölüm: Kapüşonu yumurta makinesine sıkışan kadın öldü

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftlikte çalışan Semra Yıldırım, kümeste bulunduğu esnada, üstündeki kıyafetin kapüşonu yumurta toplama makinesine dolandı. Durumu fark eden mesai arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Yıldırım ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ilgili inceleme başlattı.