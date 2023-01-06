Tavuk çiftliğine film gibi baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 2'si cinayet olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan Özgür K.'nın (37) Yenidam Mahallesi'nde bir tavuk çiftliğinde saklandığını tespit etti. Çiftliğin etrafını saran ekipler zırhlı araçla çiftlik kapısını kırıp içeri girdi. Baskını fark eden Özgür K., tek katlı evin çatısına çıkıp kaçmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına elindeki silahla karşılık veren şüpheli polis tarafından vuruldu. Yaralanarak çatıdan aşağıya düşen şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen Özgür K. ile Ozan Z. ve Hasan E. tutuklandı.