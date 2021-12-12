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Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:13 Son Güncelleme: 12.12.2021 10:16

Tavuklarını kovalayan köpeği vurmak istedi, yoldan geçen genci vurdu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tavuklarını kovalayan köpeği vurmak istedi, yoldan geçen genci vurdu

İstanbul Büyükçekmece'de bir çiftliği olan mahalle muhtarı Ahmet F. iddiaya göre çiftlikte bulunan tavuklarının üzerine doğru gelen köpeklere ateş etmek isterken yoldan geçen 16 yaşındaki Mustafa Celal E.'yi vurdu. Ağır yaralanan Mustafa Celal E. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli mahalle muhtarı Ahmet F. ise "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta mahalle muhtarlığı yapan Ahmet F.'nin Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Murattepe caddesinde bir çiftliği vardı. İddiaya göre önceki gün akşam saatlerinde çiftlikte bulunan tavuklarının üzerine köpekler saldırmaya başladı.

Bunu gören Ahmet F. kendisine ait ruhsatlı av tüfeğini alıp kapıya koştu. İddiaya göre silahı tavukların üzerine gelen köpeğe doğru tutup ateş etti. Ancak mermi o sırada yoldan geçen 16 yaşındaki Mustafa Celal E.'nin göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Mustafa Celal E. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan muhtar Ahmet F. tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Bilinçli Taksirle Yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tavuklarını kovalayan köpeği vurmak istedi, yoldan geçen genci vurdu
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