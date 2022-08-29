Tavuklu pilav tarifi ve malzemeleri: 29 Ağustos 2022 Masterchef tavuklu pilav nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Tavuklu pilav, bu haftanın Masterchef kaptanını belirleyecek. En iyi tavuklu pilav tarifine sahip yarışmacı, Masterchef kaptanlığına sahip olacak. Vatandaşlar da tavuklu pilav püf noktaları ile en güzel tavuklu pilav nasıl yapılır cevabını arıyor. Peki, 29 Ağustos 2022 tavuklu pilav nasıl yapılır? İşte tavuklu pilav malzemeleri ve tarifi