Tavuklu pilav tarifi ve malzemeleri: 29 Ağustos 2022 Masterchef tavuklu pilav nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Tavuklu pilav, bu haftanın Masterchef kaptanını belirleyecek. En iyi tavuklu pilav tarifine sahip yarışmacı, Masterchef kaptanlığına sahip olacak. Vatandaşlar da tavuklu pilav püf noktaları ile en güzel tavuklu pilav nasıl yapılır cevabını arıyor. Peki, 29 Ağustos 2022 tavuklu pilav nasıl yapılır? İşte tavuklu pilav malzemeleri ve tarifi
TAVUKLU PİLAV MALZEMELERİ
2 adet kemikli tavuk göğsü
2 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı baldo pirinç
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı karabiber
1 adet kesme şeker
TAVUKLU PİLAV NASIL YAPILIR?
Kemikli tavuk göğsünü derin bir pencereye yerleştirin.
1 çay kaşığı tuzu ve defne yapraklarını ekleyip tavuk göğsünün üzerine bolca su ekleyin.
Orta ateşte tavuk yumuşayana kadar pişirin.
Tavuğu tencereden çıkarıp etlerini didikleyin.
Bu sırada tavuk suyu kaynamaya devam etsin.
Pirinçleri yarım saat kadar suda beklettikten sonra bol suyla yıkayıp nişastasını temizleyin.
Pilav için yağları tencereye alıp kızdırın.
Pirinçleri yağda ortaları şeffaflaşana kadar kavurun.
Tavuk parçalarını, haşlanmış nohutu ve 3 su bardağı tavuk suyunu tencereye ekleyin.
Kaynayana kadar orta ateşte pişirdikten sonra altını kısıp göz göz olana kadar pişirin.
Pişen pilavı kapağı kapalı halde üzerinde kağıt peçeteyle demlendirin.