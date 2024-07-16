Tayin için geldi şehit oldu

Yurdun çeşitli noktalarında gerçekleşen kazalarda 6 kişi yaşamını yitirdi. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada R.K. idaresindeki otomobil, Köprübaşı Mahallesi kavşağına girmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar metrelerce sürüklendi. 70 yaşındaki Münevver Yalçın hayatını kaybetti, eşi Veysel Yalçın (72) ise ağır yaralandı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tayfun Kurnaz (30) idaresindeki motosiklet ise Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kurnaz, kaldırıldığı hastanede öldü. Mersin Anamur istikametinden Antalya Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Halil Mert Yüksel (17) idaresindeki motosiklet, önünde seyir halinde olan araca çarptı ve ağır yaralandı. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Aynı yönde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki hafif ticari araç, yerde yatan Yüksel'e çarptı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yüksel hayatını kaybetti.Denizlili Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı ise yeni tayin olduğu Şırnak'ın İdil ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu arkadaşı ile birlikte ağır yaralandı. Aşçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer askeri personelin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Musa hoca Mahallesi'nde meydana gelen kazada traktörüyle su taşıyan çiftçi Atilla Avcı (40), engebeli arazide direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Avcı, ağır yaralandı. Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Atilla Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.