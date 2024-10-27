Tayini çıkan il müdürüne veda yemeği

Düzenlenen veda yemeğine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve birim amirleri katıldı. Vali Aydoğdu Karaman iline ataması yapılan İl Müdürü Cengiz Çavuş'a Erzincan'da verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

2007 yılında başladığı kamu hizmetine 2010 yılından itibaren Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra, son olarak Muğla AFAD İl Müdür vekilliği görevini üstlenen Cengiz Çavuş, İçişleri Bakanlığının 17.09.2020 tarihli ve 127573 sayılı Onayı ile Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne İl Müdürü olarak asaleten ataması gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 yıl Erzincan'da görev yapan İl Müdürü Cengiz Çavuş İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Karaman AFAD İl Müdürlüğü görevine atandı.