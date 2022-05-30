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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Tayini çıkan öğretmenin peşinden gittiler

Tayini çıkan öğretmenin peşinden gittiler

Eskişehirli Yaşar ailesi, otizmli çocuklarının eğitimi için birçok okul ve öğretmen değiştirdikten sonra Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Çimen ile tanıştı. Aile, tayini çıkan Gamze öğretmenin peşinden 550 kilometre uzaklıktaki Edirne Uzunköprü’ye taşındı

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı ile doğan çocukları Çınar Deniz Yaşar'ın eğitimi için türlü fedakârlık gösteren ailesi, bu kez de çocuklarının çok sevdiği Gamze öğretmen için Eskişehir'den Edirne'nin Uzunköprü ilçesine taşındı. İki yaşından bu yana özel eğitim alan Çınar'ın hayatı 2019 yılında tanıştığı Gamze öğretmen ile değişti. İki okul ve üç öğretmen değiştirdikten sonra Gamze öğretmen ile tanışan Çınar, önceleri çekingen davranırken, şimdi ise isteklerini rahatça ifade edebiliyor. Eskişehir Osmangazi İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yaparken Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Gazi Mahmut İlkokulu'na ataması yapılan Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Çimen'den ayrılmak istemeyen çocukları Çınar için Uzunköprü'ye taşındıklarını söyleyen anne Gülden Yaşar, "Çınar eğitimlere iki yaşında özel kreşlerde başladı.



Sonrasında devlet anaokullarına gitti. Sonra birinci sınıfa başladığında sıkıntılarımız başladı biraz. Özel eğitim alması gerektiği için kaynaştırmada problemler yaşandı. Üç senede iki okul üç öğretmen değiştirdik. O arada özel eğitimler de aldı. Çok güzel bir ilerleme de kaydettik o sırada bu sıkıntılarla beraber. Bayağı güzel yol almıştık. Eskişehir Osmangazi İlkokulu'nda Gamze öğretmen ile tanıştık. Orada Çınar ile Gamze hocanın birlikteliği başlamış oldu. Gamze öğretmen orada ücretli öğretmen olarak çalışıyordu. Daha sonra ataması Edirne Uzunköprü'ye çıkınca o sırada pandemi başladı zaten okullar tatil oldu. Biz bu sırada Çınar'ın eğitimi aksadığı için ne yapsak diye düşünürken ben vakit kaybetmemek için eşimle birlikte çocukları alıp Edirne Uzunköprü'ye gelmeye karar verdik. Gamze öğretmen alanında çok başarılı ve kendisini ve eğitim verme şeklini çok beğeniyoruz. Çınarla diyalogları çok iyi. Çınar onu çok seviyor, o da Çınar'ı. Bu da tabii verimli olmalarına sebep oluyor" dedi. İHA

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Tayini çıkan öğretmenin peşinden gittiler
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