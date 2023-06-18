Tayininin çıktığı memleketine cenazesi gitti

Diyarbakır'da yaklaşık beş yıldır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 35 yaşındaki polis memuru Yılmaz Aksan, uzun süredir memleketi Samsun'a taşınmak istiyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 10 Haziran günü duyurusunu yaptığı tayin sonuçlarına göre Aksan, hayalini kurduğu ve doğup büyüdüğü Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevlendirildi.İki çocuk babası Aksan, Diyarbakır'da her hafta tutkunu olduğu halı saha maçına arkadaşlarının teklifi üzerine son bir kez daha çıktı. Aksan, maçın sonlarına doğru aniden yere yığıldı. Aksan'a önce arkadaşları müdahale etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği Aksan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Aksan kurtarılamadı. Aksan'ın cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından tayininin çıktığı memleketi Samsun'a uğurlandı.