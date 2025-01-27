Tayland Havaalanı İsimleri - Tayland’da Kaç Tane Havaalanı Var, Nerede?

Havalimanları, Tayland'ın ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendiren önemli yapılar arasında yer alıyor. Her biri bulundukları şehri temsil eden ve kendi özelliklerini yansıtan bu havalimanları, aynı zamanda ülkenin farklı coğrafi yapılarındaki çeşitliliği de gözler önüne seriyor. Tayland havaalanı isimleri kültürel çeşitliliğin bir göstergesi olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden kültür bilimciler Tayland'da kaç tane havaalanı var, nerede soruları hakkında araştırma yapmaktadır.

Tayland Havaalanı İsimleri

Tayland'da başlıca havaalanları ve bulundukları şehirler:

Uluslararası Havaalanları:

1. Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı (BKK)

2. Don Mueang Uluslararası Havaalanı (DMK)

3. Chiang Mai Uluslararası Havaalanı (CNX

4. Phuket Uluslararası Havaalanı (HKT)

5. Hat Yai Uluslararası Havaalanı (HDY)

6. Krabi Uluslararası Havaalanı (KBV)

7. U-Tapao Uluslararası Havaalanı (UTP)

8. Mae Fah Luang - Chiang Rai Uluslararası Havaalanı (CEI)

9. Samui Uluslararası Havaalanı (USM)

10. Surat Thani Uluslararası Havaalanı (URT)

Yurt İçi Havaalanları:

1. Udon Thani Havaalanı (UTH

2. Nakhon Si Thammarat Havaalanı (NST

3. Khon Kaen Havaalanı (KKC)

4. Trang Havaalanı (TST)

5. Phitsanulok Havaalanı (PHS)

6. Sukhothai Havaalanı (THS)-

7. Lampang Havaalanı (LPT)

8. Narathiwat Havaalanı (NAW)

9. Roi Et Havaalanı (ROI)

10. Sakon Nakhon Havaalanı (SNO)

11. Nan Nakhon Havaalanı (NNT)

12. Mae Sot Havaalanı (MAQ)

13. Chumphon Havaalanı (CJM)

14. Ranong Havaalanı (UNN)

15. Trat Havaalanı (TDX)

16. Buriram Havaalanı (BFV)

17. Ubon Ratchathani Havaalanı (UBP)

18. Nakhon Phanom Havaalanı (KOP)

19. Loei Havaalanı (LOE)

20. Phetchabun Havaalanı (PHY)

21. Mae Hong Son Havaalanı (HGN

22. Pai Havaalanı (PYY)

23. Pattani Havaalanı (PAN)

24. Tak Havaalanı (TKT)

25. Betong Havaalanı (BTZ)

26. Nakhon Ratchasima Havaalanı (NAK

27. Hua Hin Havaalanı (HHQ

28. Phrae Havaalanı (PRH

29. Uttaradit Havaalanı (UTR)

Tayland'da Kaç Tane Havaalanı Var, Nerede?

Tayland'da toplam 39 ticari hizmet veren havaalanı bulunmaktadır. Bunların 10 tanesi uluslararası, geri kalanı ise yurt içi uçuşlara hizmet vermektedir. Tayland'ın havalimanları, ülkenin her köşesine stratejik olarak yayılmış durumdadır. Başkent Bangkok'ta ülkenin en büyük iki havalimanı olan Suvarnabhumi ve Don Mueang bulunuyor. Kuzey bölgesinde Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Pai, Lampang, Phraeve Nan şehirlerinde havalimanları hizmet veriyor. Bu bölgenin batısında Mae Sot ve Tak havalimanları yer alıyor.

Ülkenin kuzeydoğu bölgesinde Udon Thani, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Roi Et, Buriram, UbonRatchathani, Loei ve Nakhon Ratchasima şehirlerindeki havalimanları bölgesel ulaşımı sağlıyor. Merkez bölgede ise Phitsanulok, Sukhothai ve Phetchabun havalimanları bulunuyor.

Güney bölgesinde, özellikle turistik destinasyonlara hizmet veren çok sayıda havalimanı mevcut. Phuket, Krabi ve Koh Samui adalarındaki havalimanlar uluslararası uçuşlara da ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Hat Yai, Nakhon Si Thammarat, Trang, Narathiwat, Chumphon, Ranong, Pattani, Betong ve Surat Thani'deki havalimanları güney bölgesinin diğer önemli hava ulaşım noktalarını oluşturuyor. Doğu bölgesinde Rayong/Pattaya yakınlarındaki U-TapaoUluslararası Havalimanı ve Trat Havalimanı hizmet verirken, ülkenin batı kıyısında ise turistik Hua Hin şehrinde bir havalimanı bulunuyor. Bu geniş havalimanı ağı, Tayland'ın hem iç hem de dış turizm potansiyelini desteklerken, yerel halkın ulaşım ihtiyaçlarını da karşılıyor.