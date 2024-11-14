‘Tazelenme Üniversitesi’ eğitime başladı

rzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesiyle 60 yaş üstü bireyler için eğitim dönemi, Meslek Yüksekokulu'nda başladı. Yaşlı bireylerin değişen dünyaya ayak uydurmalarını, sağlık, yaşam, teknoloji, psikoloji gibi alanlarda bilgilerini güncellemelerini, sosyal hayata daha aktif katılmalarını teşvik ederken aynı zamanda onların fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemeyi amaçlayan programda 45 öğrenci, alanlarında uzman öğretim elemanlarından, gönüllülük esası ile 4 yıl eğitim görecek. 60+Tazelenme Üniversitesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kampüs Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Sevda Özütürker, "Öğrencilerimiz çok hevesli ve istekliler. Aslında bize çok daha fazla talep geldi. Ama atölyelerimiz ancak 45 öğrenci kapasiteli. Programımız yüzde 70 teorik seanslar yüzde 30 uygulamalı derslerle, sağlıklı yaşlanma ve aktif yaşlanma sürecini destekleyici bir program. Sağlık, finans, hukuk, iletişim teknoloji okul yazarlığı gibi teorik derslerimizin yanı sıra, atölyede örgü, yemek pişirme, moda tasarımı gibi derslerimiz de var" dedi.62 yaşında tazelenme eğitimine gelen Birgül Budak, "Kızım Melisa Budak da bu üniversitede Uçak Bakım bölümünde okuyor. Anne-kız olarak aynı üniversitede okumak çok farklı bir duygu. Ortam çok güzel. Devletimizden, üniversitemizden ve hocalarımızdan Allah razı olsun" dedi.