Taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 10 yaralı

İzmir'den gittikleri Tekirdağ'da bir taziyeye katıldıktan sonra geri dönenleri taşıyan minibüs, önceki akşam Kuzey Ege Otoyolu'nun Aliağa ilçesi mevkiinde kontrolden çıkınca orta kaldırıma çarpıp takla attı. Araçtakilerden Ömer Özer'in öldüğü kazada 10 kişi de yaralandı. YİNE GİŞE KAZASI

İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Mecidiye gişelerinde ödeme yapan TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Cihat D. öldü. Önceki gün de yine gişelerde yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken tren çarpan Hanife Acıçimen (77) öldü.

Diyarbakır, Bursa, Denizli, Niğde'deki kazalarda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK-Mustafa BAKIRHAN- Hüseyin KAÇAR/ SABAH