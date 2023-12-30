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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Taziye dönüşü kaza: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Taziye dönüşü kaza: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Adana'dan taziye için Diyarbakır'a gelen Ahmet Tekin'in kullandığı otomobil, dönüş yolunda lastiği patladığı için yol kenarında duran Fatih Meşe'ye ait kamyonete çarptı. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde yer alan Demirli Mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada, çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlanırken, otomobildeki Emine Ekinci (57), Osman Çap (39 ile Aynur Tekin (53) hayatını kaybetti. İki araç sürücüsünün aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı. Kazada, yaralananlara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitirenler arasında yer alan Osman Çap'ın, HÜDA PAR Adana Yüreğir İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

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Taziye dönüşü kaza: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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