Haberler Yaşam Haberleri Taziye dönüşü otomobil çapraz ateşe tutuldu: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:26 Son Güncelleme: 30.11.2021 11:31

Taziye dönüşü otomobil çapraz ateşe tutuldu: 1 ölü, 1 yaralı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Taziye dönüşü otomobil çapraz ateşe tutuldu: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da otomobille taziyeden dönen ve silahlı saldırı sonucu çapraz ateşe tutulan Mustafa Akay hayatını kaybederken, Bülent Erdal ise ağır yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde düni gece meydana geldi. Bir yakının cenazesi için taziyeye giden Mustafa Akay, Bülent Erdal, daha sonra otomobillerine binerek evlerine dönüşe geçti. Ara sokakta kimliği belirsiz kişiler, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili silahla çapraz ateşe tuttu.

Saldırıda şoför Mustafa Akay boynuna, Bülent Erdal'ın ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar, olayın ardından kaçarken, iki yaralı ise yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Mustafa Akay kurtarılamadı. Cinayet ekipleri şüphelilerini yakalamak için harekete geçti. Çapraz ateşe tutulan otomobil ise karakola götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı: İşte vakaların en çok arttığı iller...
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Meteoroloji yeni haritayı son dakika paylaştı: Fırtına hangi illerde etkili olacak?
Nuri ve Esra Yıldız çiftinin katilleri akrabaları çıktı
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 11 ilde eğitime lodos engeli
Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Taziye dönüşü otomobil çapraz ateşe tutuldu: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA