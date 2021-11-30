Taziye dönüşü otomobil çapraz ateşe tutuldu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde düni gece meydana geldi. Bir yakının cenazesi için taziyeye giden Mustafa Akay, Bülent Erdal, daha sonra otomobillerine binerek evlerine dönüşe geçti. Ara sokakta kimliği belirsiz kişiler, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili silahla çapraz ateşe tuttu.

Saldırıda şoför Mustafa Akay boynuna, Bülent Erdal'ın ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar, olayın ardından kaçarken, iki yaralı ise yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Mustafa Akay kurtarılamadı. Cinayet ekipleri şüphelilerini yakalamak için harekete geçti. Çapraz ateşe tutulan otomobil ise karakola götürüldü.