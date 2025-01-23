Taziye evi cinayetinden arazi anlaşmazlığı çıktı

Gaziantep Nizip'te ölen amcasının taziyesini basarak kuzeni ile araya giren bir kişiyi öldüren Yasin Ayar'ın cinayeti neden işlediği ortaya çıktı. 20 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Yasin Ayar, amcası Halil Ayar'ın taziyesinde, kuzenleri Cuma ve Muhsin Ayar ile köydeki arazi için tartıştığı saptandı. Ayar kardeşlerin, "Babamız ölmeden önce burada sizin hakkınızın bulunmadığını söyledi" şeklindeki sözlerine sinirlenen Yasin Ayar, taziyeden ayrıldı. Bir süre sonra elinde silahla gelen Ayar, sağa sola ateş etti. Saldırıda Şerif Sarıbayındır (27) ile eczacı kalfası Cuma Ayar (30) yaşamını yitirdi.