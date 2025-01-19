Taziye evinde arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te bir kişi, arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları kuzenlerinin bulunduğu taziye evini silahla bastı. Saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay, Nizip ilçesi, Sultan Abdülhamit Mahallesi'ndeki Mehmet Mert İliksoy Taziye Evi'nde meydana geldi. Taziyeye gelen Yasin Ayar, yanında getirdiği silahla kalabalığın üzerine ateş açtı. Saldırıda Cuma Ayar (30) ve Şerif Sarıbayındır hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Amca çocukları olan taraflar arasında, ilçenin kırsal Belkıs Mahallesi'ndeki arazileri nedeniyle uzun süredir anlaşmazlık bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırının ardından kaçan Yasin Ayar'ın yakalanması için çalışma başlattı.