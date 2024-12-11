Taziye yolunda kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesi Gültepe Mahallesi Çığır mevkiinde kaza meydana geldi. Lastiği patlayan Mahmut İsmail idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mahmut İsmail'in hayatını kaybettiği belirlendi. 1'i ağır, 7 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mahmut İsmail'in cenazesiyse morga götürüldü. Hastanedeki yaralılardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Suriye uyruklu aynı aileden olan otomobildekilerin, Mersin'den Cizre ilçesine taziye için gittikleri öğrenildi.