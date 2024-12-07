Taziye ziyareti kavgayla sonuçlandı: Çocuklarının ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttular!

Olay, Kütahya'da meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Halil B., evin çatı katında kendi canına kıydı.
Ağabeyini gören kız kardeşi, ailesine haber verdi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada gencin ölüm haberini alan 7 arkadaşı, eve geldi.
Bunun üzerine gencin arkadaşları, anne ile babaya saldırdı. Ekipler araya girerken, polise mukavemette bulunan E.G. (18), S.A. (19), H.İ.A. (16), A.M.T. (21), A.C.T. (21), M.Ö. (19) ve E.G. (20) gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Halil B.'nin cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.