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Giriş Tarihi: 7.12.2024 13:22

Taziye ziyareti kavgayla sonuçlandı: Çocuklarının ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttular!

Kütahya’da meydana gelen olayda kendi canına kıyan arkadaşlarının evine gidip, kendilerini suçlayan aileyle kavga eden ve polise mukavemette bulunan 7 kişi, gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA
Taziye ziyareti kavgayla sonuçlandı: Çocuklarının ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttular!

Olay, Kütahya'da meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Halil B., evin çatı katında kendi canına kıydı.

Ağabeyini gören kız kardeşi, ailesine haber verdi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada gencin ölüm haberini alan 7 arkadaşı, eve geldi.

ANNE VE BABAYA SALDIRDILAR

Halil B'nin anne ve babası, çocuklarının ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu. Baba Süleyman B., oğlunun arkadaşlarının madde bağımlısı olduğunu da iddia etti.

Bunun üzerine gencin arkadaşları, anne ile babaya saldırdı. Ekipler araya girerken, polise mukavemette bulunan E.G. (18), S.A. (19), H.İ.A. (16), A.M.T. (21), A.C.T. (21), M.Ö. (19) ve E.G. (20) gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Halil B.'nin cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Taziye ziyareti kavgayla sonuçlandı: Çocuklarının ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttular!
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