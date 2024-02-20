Taziyeden dönerken kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde vefat eden yakının taziyesinden çıkan Hüseyin Kav, motosikleti ile arkadaşı Begüm G ile birlikte Kütükçü Mahallesi'ndeki evine dönmek için yola çıktı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE TARTIŞTI

Evine seyir halinde olan Hüseyin Kav Çankaya Mahallesi'nde otomobil sürücüsü ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüje çıktı. Kazada Hüseyin Kav ve arkadaşı Begüm G. motosikletten savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Kav ve arkadaşı Begüm G.'yi hastaneye kaldırdı. Özel hastanede tedavi altına alınan Kav, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Begüm G ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kav'ın cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından aileye teslim edildi. Kav, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde Kepez ilçesi Kütükçü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kav'dan geriye motosikleti ile yaptığı tehlikeli görüntüler kaldı.