Haberler Yaşam Haberleri 'Tazmanya canavarınım' diyen okul müdürünün cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 8.6.2023 18:16 Son Güncelleme: 8.6.2023 18:17

'Tazmanya canavarınım' diyen okul müdürünün cezası belli oldu

Ankara’da bir ilkokulda görevli müdür yardımcısı E.B’ye ‘Ben senin Tazmanya canavarınım’ diyen okul müdürü Azmi Y.’ye ‘Cinsel taciz’ ve ‘Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlarından 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
’Tazmanya canavarınım’ diyen okul müdürünün cezası belli oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir ilkokul müdürü 53 yaşındaki Azmi Y., iddiaya göre; müdür yardımcısı 35 yaşındaki E.B'ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı. Azmi Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden E.B., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Azmi Y. hakkında 'Cinsel taciz' ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından iddianame hazırlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Azmi Y. ile taraf avukatları katıldı. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan Azmi Y., "Bu okullarda birlikte çalıştığım hiç kimsenin benden şikayetçi olacağı bir eylemim olmadı. Müştekiyle karşılıklı mesajlaştık sadece. Görüntülere gelecek olursak sadece şakalaştık, benim hatam şakalaşmak oldu. Kimseyi taciz etmedim, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Azmi Y.'ye 'Zincirleme şekilde sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'Zincirleme şekilde cinsel taciz' suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz
CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı
SON DAKİKA | Siirt'ten acı haber: Uzman çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
Yüce bilge yeni parti kuracak
SON DAKİKA: İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz
9 kente 9 millet bahçesi! Başkan Erdoğan: Millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik
Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş istediğini alamadı! Küme düşen son takım belli oldu…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mansur Yavaş belediyeciliği? Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış
ARKADAŞINA GÖNDER
'Tazmanya canavarınım' diyen okul müdürünün cezası belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA