’Tazmanya canavarınım’ diyen okul müdürünün cezası belli oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir ilkokul müdürü 53 yaşındaki Azmi Y., iddiaya göre; müdür yardımcısı 35 yaşındaki E.B'ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı. Azmi Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden E.B., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Azmi Y. hakkında 'Cinsel taciz' ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından iddianame hazırlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Azmi Y. ile taraf avukatları katıldı. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan Azmi Y., "Bu okullarda birlikte çalıştığım hiç kimsenin benden şikayetçi olacağı bir eylemim olmadı. Müştekiyle karşılıklı mesajlaştık sadece. Görüntülere gelecek olursak sadece şakalaştık, benim hatam şakalaşmak oldu. Kimseyi taciz etmedim, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Azmi Y.'ye 'Zincirleme şekilde sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'Zincirleme şekilde cinsel taciz' suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.