Haberler Yaşam Haberleri ‘Tazmanya canavarınım’ diyerek yardımcısını taciz eden okul müdürüne istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 27.4.2023 17:41 Son Güncelleme: 27.4.2023 17:56

‘Tazmanya canavarınım’ diyerek yardımcısını taciz eden okul müdürüne istenen ceza belli oldu

Ankara’da bir ilkokulda görevli müdür yardımcısı E.B’ye  ‘Ben senin Tazmanya canavarınım’ diyen okul müdürü A.Y.’nin ' kamu görevini kullanarak sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'Cinsel taciz' suçlarından 29 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Tazmanya canavarınım’ diyerek yardımcısını taciz eden okul müdürüne istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre; müdür yardımcısı 35 yaşındaki E.B.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı. A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden E.B., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.Y. hakkında 'Cinsel taciz' ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından iddianame hazırlandı.

29 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık okul müdürü A.Y ve avukatları katılırken, müşteki müdür yardımcısı E.B. katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık A.Y. hakkında 'Kamu görevini kullanarak sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'Cinsel taciz' suçlarından 29 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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‘Tazmanya canavarınım’ diyerek yardımcısını taciz eden okul müdürüne istenen ceza belli oldu
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