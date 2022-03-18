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Giriş Tarihi: 18.3.2022 20:08 Son Güncelleme: 18.3.2022 20:52

TBMM 23 Nisan "Mahallede Maç Var"  grup müsabakaları sona erdi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
TBMM 23 Nisan Mahallede Maç Var  grup müsabakaları sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız koordinesinde yürütülen faaliyetler kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen TBMM 23 Nisan MAHALLEDE MAÇ VAR grup müsabakaları Esentepe Futbol Sahasında oynanan final maçlarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'ın ev sahipliğinde 4 gün süren TBMM 23 Nisan MAHALLEDE MAÇ VAR grup müsabakalarına Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Kilis ve Şanlıurfa illerinden 9 erkek 6 kız takımı olmak üzere 135 sporcu, idareci ve çalıştırıcıyı misafir ettiklerini söyledi.

İl Müdürü Fikret Keleş yaptığı konuşmada, "23 Nisan ruhuyla gerçekleştirilen müsabakalarda, sporun tabana yayılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Ne kadar çok çocuk, sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan uzakta sporla buluşursa geleceğimiz daha çok sağlam ellere teslim edilecek demektir. Çocuklarımızın boş zamanlarını spor ile değerlendirerek yarışma heyecanını yaşaması amacıyla düzenlenen bu turnuvaya katılım gösteren takımlarımızı ve tüm sporcularımızı kutluyorum" ifadesini kullandı.


Türkiye genelinde 8 ilde yapılan Grup müsabakalarında Adıyaman'da karşılaşan takımlardan Yarı Finale çıkan takımlarımız Kızlarda, Grup birincileri Adıyaman Besni Kaçırhöyük Ortaokulu, Kilis ve Şanlıurfa illeri olurken, Erkeklerde Grup birincileri Şırnak, Şanlıurfa ve Siirt illeri oldu. Adıyaman'da şampiyon olan takımlar 30 Mart - 03 Nisan tarihleri arasında Erzurum ilinde yapılacak olan Yarı Finallerine katılamaya hak kazandı.
Yarı Final çıkan takımlarıma madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından verildi.
Grup yarışmaları 15-20 Mart 2022 tarihlerinde Aydın, Adana, Adıyaman, Aksaray, Edime, Elâzığ, Karabük ve Trabzon illerimizde, ardından bölge birincilerinin yarışacağı yarı final maçları 18-22 Nisan 2022 tarihlerinde Antalya, Bursa, Erzurum, Trabzon illerinde, son olarak final maçları ise 18-22 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara'da ve TBMM'de oynanacağı belirtildi.

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TBMM 23 Nisan "Mahallede Maç Var"  grup müsabakaları sona erdi
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