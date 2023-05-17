TBMM Başkanı, rahatsızlanınca pusulaları ambulansla teslim eden sandık başkanını tebrik etti

'PUSULALARI TESLİM ETMEDEN, HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİM'

Oy pusulalarını İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmeden hastaneye gitmeyi reddettiğini belirten öğretmen Altun, Meclis Başkanı Şentop'un kendisini aramasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Kırsal Ortaç Mahallesi'nde sandık başkanı olarak görevlendirildim. Fakat yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye gitmem gerekirken, söylemelerine rağmen kabul etmedim. Milletimizin iradesine sahip çıkmak için oy pusulalarını bizzat teslim etmek istedim. İlçe Seçim Kurulu'na gitmeden, kesinlikle hastaneye gitmek istemedim. Bu davranışımdan dolayı TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop beni arayıp büyük bir kahramanlık yaptığımı, milletimizin iradesine sahip çıktığım için beni tebrik ederek herhangi bir ihtiyacımın olup olmadığını sordu. Bu durumdan çok memnuniyet duydum. Meclis Başkanımızın bu duyarlılığı beni çok mutlu etti" dedi.