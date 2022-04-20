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Giriş Tarihi: 20.4.2022 12:01

TBMM Başkanı Şentop: Bu konuyu kapatmayacağım

DHA
TBMM Başkanı Şentop: Bu konuyu kapatmayacağım

TBMM Başkanı Şentop: (Sosyal medyada kendisine yönelik başlayan tartışmayla ilgili) Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Biz hep bununla mücadele ettik. Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım. Daha önce bu tür konulara girerek cevap yetiştirmek gibi bir geleneğim yoktu. Bu konuyu kapatmayacağım.

TBMM Başkanı Şentop: (Sosyal medyada kendisine yönelik başlayan tartışmayla ilgili) Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Biz hep bununla mücadele ettik. Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım. Daha önce bu tür konulara girerek cevap yetiştirmek gibi bir geleneğim yoktu. Bu konuyu kapatmayacağım.

Ayrıtnılar Geliyor...

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TBMM Başkanı Şentop: Bu konuyu kapatmayacağım
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