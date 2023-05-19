Haberler Yaşam Haberleri TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimizin enerjisiyle Meclisimiz daha da güçlenecek
Giriş Tarihi: 19.5.2023 09:38 Son Güncelleme: 19.5.2023 09:41

TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimizin enerjisiyle Meclisimiz daha da güçlenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "14 Mayıs seçimlerinin sonucunda genç milletvekillerimiz TBMM'de göreve başlayacaklar. Gençlerimizin enerjisiyle ve fikirleriyle milletimizin kalbi Meclisimiz daha da güçlenecek" dedi.

DHA
TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimizin enerjisiyle Meclisimiz daha da güçlenecek

TBMM Başkanı Şentop, mesajında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Milli Mücadelemizin ilk adımının atıldığı tarihin gençlerimize armağan edilmiş olması, bütün dünyaya verilen en önemli mesajdır. İlk adım ilk kıvılcımdır. İstanbul'dan Samsun'a yapılan yolculuğun ufku istikbal, hedefi istiklaldi. İstikbal, siz, geleceğimiz. Bu gelecek asla omuzlarınıza yüklenmiş bir ağırlık ve bir beklentiler sarmalı değil. Gelecek, sizi ruhen, kalben, fikren daha mutlu ve ümitvar edecek, ışığı bugünü aydınlatan zamanların müjdecisidir. Hayat yolculuğunuzda takip edeceğiniz izler ve kararlar hür iradenizle seçiniz. Bizler bu yolcukta daima yardımcılarınız olacağız. Desteğimize ihtiyacınız olan her an yanınızdayız. Ancak inancınıza, iradenize, fikrinize, kararınıza hiçbir kuvvet müdahale edemez, zorbalık ya da korku ile yıldıramaz. Hedefler ve hayaller asla esaret altına alınamaz. Hedefleri gökyüzünü aşanların, hayalleri ufka sığmayanların kanatlarını tutamazlar. Milletçe Türkiye Yüzyılı'na yürürken, bu gerçeğe gururla şahitlik ediyoruz. Gurur duyuyoruz. Teknolojide, bilimde, sanatta, sporda, edebiyatta, sivil toplumda, siyasette velhasıl hayatta, tüm gayretlerinizle gurur duyuyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından gece gündüz demeden kardeşlerinin yardımına koşan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum insanlar için, tüm canlar için yüreklerini ortaya koyan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya emsal olan yüksek demokratik olgunluğunuzla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"
Şentop, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de gençlerimizi yüreklendirmesi ve hedeflerinin yolunu açmasıyla, 14 Mayıs seçimlerinin sonucunda genç milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizde göreve başlayacaklar. Gençlerimizin enerjisiyle ve fikirleriyle milletimizin kalbi Meclisimiz daha da güçlenecek. Sevgili gençler; 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı seçimlerinde de tam katılımla demokrasimize güç vererek iradenizi sandığa yansıtacağınıza yürekten inanıyorum. Yüreğinizdeki aşkı biliyoruz. Bu aşk gençliğinizin heyecanıyla birleştiğinde önünde hiçbir engel duramaz. Bu aşk her birimizin vatanımıza, milletimize, bayrağımıza olan aşkımızdır. Hayat, dünya, her şey değişir. Bu aşk dışında. Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle yaşayacağınız mutlu anların çoğalmasını diliyorum. Mutluluğun şartı değildir; ama başarı da elbette yolculuğunuzu takip edecektir. İnancımız, ümidimiz çok büyük. Ama sevgimiz en büyük. Sizleri çok seviyoruz. Bayramımız kutlu olsun" dedi...

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TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimizin enerjisiyle Meclisimiz daha da güçlenecek
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