TBMM Başkanı Şentop : "İstiklal Marşı var olma irademizin toplumsal sözleşmesidir"

Şentop, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un 27 Aralık 1936'da hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Asım'ın neslinin büyük şairine vefat ettiği gün gibi bugün de sahip çıktığını, gelecekte de onun değerini bilmeye devam edeceğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un derin tevazu sahibi olduğunu, unutulup gitmeyi peşinen kabullense de onun her an anıldığını ifade eden Şentop, "Ulusal ve uluslararası spor yarışlarında 100 yıldır her okulda, her resmi törende aynı heyecan ve şerefle onun mısralarını terennüm ediyoruz. Unutmak bir yana, neredeyse onu her gün hayatımızın tam içinde, tam ortasında yaşatıyoruz." diye konuştu.