TBMM Başkanı Şentop polis memuru Çarıklı’nın cenazesine katıldı

Çarıklı'yı her zaman iyi bir insan olarak anacaklarını anlatan Şentop, "Uzun yıllar beraber çalıştığımız, beraber mesai yaptığımız Emrullah Bey'in son yolculuğu, cenaze namazı için bir aradayız. Allah kendisine rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Biz 10 yıldan fazla süredir beraber çalıştık, en uzun süre çalıştığımız arkadaşlarımızdan birisiydi. Kendisiyle ilgili, benim ve arkadaşımın kanaati, olumlu kanaattir. İyi bir insandı, temiz, ahlaklı ve güvenilir bir insandı" dedi.