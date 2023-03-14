TBMM Başkanı Şentop’tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te görev yapan hemşire Şeyma Alakuş'un, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında çocuk hastalarını kurtarmak için verdiği mücadelenin videosuna da yer verdi.

Doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik eden Şentop, "Depremde hayatını hiçe sayıp yavrularımızı kurtararak gönüllerimizi fetheden Şeyma Hemşire nezdinde her şartta görevlerini büyük bir özveriyle yapan şefkatin, cesaretin sahibi vefakar, kahraman hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu anlamlı günde, aziz milletimiz ve istikbalimiz için vazifeleri başında şehadete yükselen hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Sonsuz minnetle." ifadelerini kullandı.