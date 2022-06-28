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Giriş Tarihi: 28.6.2022 13:59 Son Güncelleme: 28.6.2022 14:02

TBMM Başkanı Şentop'tan Cüneyt Arkın için taziye mesajı

AA
TBMM Başkanı Şentop’tan Cüneyt Arkın için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ailesine bağsağlığı diledi...

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan bizim kahramanlarımızı canlandırdığı filmleriyle milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Şentop, usta oyuncunun eşi Betül Cüreklibatır'ı da arayarak taziye dileklerini iletti. Meclis Başkanı Şentop, yaptığı telefon görüşmesinde Cüneyt Arkın'ın ailesine sabır ve metanet temennisinde bulundu.

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TBMM Başkanı Şentop'tan Cüneyt Arkın için taziye mesajı
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