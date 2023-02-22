TBMM Başkanı Şentop’tan depremle ilgili yasal düzenlemeye ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TÜBA 2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı 3,5 saat süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili arama kurtarma, barınma ve iaşe çalışmaları devam ederken diğer taraftan yurt içi ve dışından akademisyenlerin katılımıyla toplantılar yapıldığını belirtti. Şentop, Kahramanmaraş merkezli deprem ve felaketten çıkarılacak bilimsel sonuçlar olduğunu ve daha sonra sonuçlar üzerine hukuki çalışmalar yapılacağını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK İSTİFADELİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI"

"'Ders alalım.' diyoruz. Ders almanın bence en temel şeyi bilimsel verileri net olarak ortaya çıkarmak. Buradaki birçok akademisyen arkadaşımız sahada da çalışmışlar. Bu bakımdan TÜBA'ya çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların daha derinlikli olarak, daha kapsamlı olarak devam etmesinde fayda var. İçeride farklı disiplinlerden akademisyenler kendi çalışmalarını, sadece bu yaşamış olduğumuz depremlerle ilgili olarak çalışmalarını ifade ettiler. Çok istifadeli sonuçlar ortaya çıktı."

Yasal düzenlemeler noktasında, Meclis'te ne gibi çalışmalar yapılacağına dair soru üzerine de Şentop, dünyada ve Türkiye'de yaşanan büyük depremler ve afetlerden sonra mevzuatların gözden geçirildiğini hatırlattı. Şentop, bu kapsamda yönetmeliklerin değiştirilip ilave tedbirler alındığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BU KONU GÖRÜŞÜLECEK"

"Burada yapılan akademik çalışmaları da dikkate alarak, bilimsel çalışmaları da dikkate alarak bu yönde ihtiyaç duyulduğu takdirde birtakım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek. Meclis'te farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri var. Önümüzdeki hafta bu konu görüşülecek tahmin ediyorum."

Toplantıya, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

50'YE YAKIN AKADEMİSYEN DEPREMLERİ DEĞERLENDİRDİ

"Türkiye'deki Geçmiş Depremlerin Analizi ve Mevcut Depremlerin Durum Tespiti", "2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremlerinin Oluşturduğu Sorunlar ve Etkileşimi" ile "Türkiye'yi Bekleyen Olası Depremler ve Farklı Bilim Disiplinlerinin Önerileri" başlıklarının değerlendirildiği toplantıya 23 üniversiteden 50'ye yakın akademisyen katıldı.