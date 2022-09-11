TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın çocuklarla maç yaptı

Toplumumuzun en önemli bireyleri hiç kuşkusuz ki çocuklarımız, olmazsa olmazlarımız. Bu bakış açısıyla AK Parti hükümetinin titiz çalışması soncunda Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki çocuk hizmetlerini yeniden yapılandırdık. Öncelikle, çocuklarımız için koğuş sisteminden uzaklaşarak sevgi evleri ve çocuk evleri sistemine geçtik. Türkiye'ye özgü bir proje olan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kurulan Sevgi Evleri, birçok çocuğa ev sahipliği yapmaktadır. Sevgi Evleri'nde, aile ortamı içerisinde büyüyen çocuklar, sürekli şekilde çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler içerisine katılmaktadır.