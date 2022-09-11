TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın çocuklarla maç yaptı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya gelen Aydın kısa bir sohbetin ardından çocuklarla birlikte halı sahada kıyasıya mücadele etti.
Toplumumuzun en önemli bireyleri hiç kuşkusuz ki çocuklarımız, olmazsa olmazlarımız. Bu bakış açısıyla AK Parti hükümetinin titiz çalışması soncunda Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki çocuk hizmetlerini yeniden yapılandırdık. Öncelikle, çocuklarımız için koğuş sisteminden uzaklaşarak sevgi evleri ve çocuk evleri sistemine geçtik. Türkiye'ye özgü bir proje olan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kurulan Sevgi Evleri, birçok çocuğa ev sahipliği yapmaktadır. Sevgi Evleri'nde, aile ortamı içerisinde büyüyen çocuklar, sürekli şekilde çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler içerisine katılmaktadır.
Çocuklar Sevgi Evleri'nde; sosyal, duygusal ve zihinsel açıdan yetişmelerinin ve gelişmelerinin yanı sıra, milli ve manevi değerlerimiz hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar. Bizlerde bugün çocuklarımızla bir araya geldik, sohbet ettik ve halı sahada futbol maçı yaptık. Oldukça keyifli, çekişmeli bir maç oldu. Berabere biten maçı dostluk kazandı. Hükümet olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Oldukça çekişmeli geçen ve berabere biten maç sonrası TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, çocuklara baklava ikram etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik bizlerle birlikte olan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fehmi Çelik'e teşekkür ediyorum dedi.