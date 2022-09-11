TBMM'de küresel ısınmaya karşı "susuz bahçe" dönemi

Botanik zenginliğiyle öne çıkan TBMM bahçesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı az su isteyen aromatik bitkilerle bezendi.

Destek Hizmetleri Başkanlığınca, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesi Meclisin yarım asırlık park ve bahçelerinde genel temizlik, budama, zirai mücadele, bakım ve onarımın yanı sıra peyzaj çalışması yürütüldü.

Dünya genelinde bir sorun haline gelen küresel ısınma ve iklim değişikliği dikkate alınarak Meclis bahçesinde de sulama suyu tüketiminin azaltılması için önlem alınmaya başlandı. Çim ve çiçek ekiminin yerine, su ihtiyacı az olan lavanta, kekik, ada çayı ve biberiye gibi aromatik bitkiler ön plana alındı.

Ana binayı TBMM Camisi'ne ve kitaplık kompleksine bağlayan yolda, su tasarrufu için aromatik bitkilerin kullanıldığı konsept düzenleme yapıldı, sosyal tesislerde de bu yönde çalışma yürütüldü.

Bu amaçla Meclis bahçesine 2 bin 140 kök biberiye, 506 kök kekik, 348 kök lavanta, 304 kök ada çayı ekildi.

ŞEHRİN MERKEZİNDEKİ YEŞİL DOĞA

Dünya parlamento bahçeleri arasında en geniş alanlardan birine sahip Meclis bahçesi, aynı zamanda "tarihi bahçe" olmaya da aday. Başkentin merkezindeki en önemli yeşil alanlardan olan TBMM bahçesi, 485 dekar alan üzerine kurulu.

Ankara'nın 1965'ten bugüne açık ve yeşil alan sisteminin önemli bir parçası olan bahçede, 232 çeşit ağaç ve ağaççık, çalı ve 40 çiçek türü bulunuyor.

Dünyada saray bahçeleri dışında, en büyük yeşil alana sahip gerek tasarımı gerek bitki çeşitliliğiyle kendi içinde bir flora oluşturan Meclis bahçesi, magnolia, oya ağacı, gülibrişim, ginkgo biloba, fındık ve karayemiş gibi Ankara'da yetişmeyen türleri bile bünyesinde barındıran örnek bir alan olarak dikkati çekiyor.