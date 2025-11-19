T.C. kimlik numaralarına göre KYK burs ve kredi ödeme tarihleri: KYK bursları yattı mı, kime, hangi gün yatacak?

Üniversite öğrencilerinin en sık araştırdığı konular arasında yer alan KYK burs ödeme tarihleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bursların bu ay hesaplara yatırılıp yatırılmadığı ve ödemelerin hangi gün yapılacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. KYK bursu yattı mı, ödemeler hangi sırayla gerçekleşecek?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!

2025-2026 eğitim döneminde ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs/kredi ödemelerine başlandı.

Üniversite öğrencilerini maddi yönden destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler için ödemelere başladı.

18 Kasım'da başlayan ilk ödemenin ardından gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanmaya başlayabilecek.