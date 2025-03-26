TCDD’den geleneksel iftar! “Demiryolu, vatanına ve milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş kahramanların yoludur”

İftar programına katılanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Genel Müdür Yalçın, "Tarih boyunca demiryolu, vatanına ve milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş kahramanların yoludur. Bugün de bu bilinçle, yolcularımızın güvenliğini ve yüklerimizin zamanında yerine ulaşmasını sağlayarak, büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Bu kutsal görevi ifa ederken gösterdiğiniz fedakârlık ve çaba için hepinize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Adana Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yüksek doldurma boşaltma kapasitesine sahip önemli yük merkezleri olduğu ifade eden Yalçın, "Adana bölgemiz Mersin ve İskenderun limanları ile Türkiye'nin dış ticaretine, sanayisine ve ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Ayrıca Türkoğlu Lojistik Merkezi 2 milyon tona yakın kapasitesi ile lojistik operasyonlarımızın artmasına katkı sağlayacak. Yolcu ve yük taşımacılığında verimliliği artırmak, araç bakım süreçlerini en iyi şekilde yönetmek ve işletmecilik faaliyetlerimizi daha ileriye taşımak için tüm ekip durmaksızın çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziyaret ettiği işyerlerinde yolcu ve yük taşımacılığında verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak için neler yapılması gerektiğine vurgu yapan Genel Müdür Ufuk Yalçın şunları kaydetti: "Bu yılki hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte koordineli şekilde hareket etmek büyük önem taşıyor. Devam eden altyapı projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte işletme kapasitemiz, hizmet kalitemiz artacak, ülkemizin demiryolu vizyonuna bölgesel lojistik merkez olma hedefine ulaşmasına güçlü katkılar sunacağız. Bu süreçte, ekip arkadaşlarımın özverili çalışmaları, planlama ve kararlılığımız en büyük gücümüz olacak."