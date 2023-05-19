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Giriş Tarihi: 19.5.2023 16:21 Son Güncelleme: 20.5.2023 16:30

TCG Anadolu gemisine 19 Mayıs'ta yoğun ilgi

Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TCG Anadolu gemisine 19 Mayıs’ta yoğun ilgi

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisi 19 mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. 3. Kez demirlediği Sarayburnu'nda bir buçuk günde 6 bin 149 kişi tarafından ziyaret edilen 19 Mayıs nedeniyle bayraklarla donatılan TCG Anadolu Savaş gemisini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gruplar halinde içeri alındı.

Gemiyi gezen vatandaşlar, içerisinde bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar ile Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi. Vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı da çekti.

"HAVADA, KARADA VE DENİZLERDE NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU HİSSETTİM"

Gemiyi ziyaret eden pide ustası Özcan Sökmen, "Gururumuz olan gemiyi gezmek istediğimizde iyi bir karşılama yapıldı. Teknolojimizin hangi seviyede olduğunu gördüm. Çok gurur duydum. Geleceğimiz için hayırlara vesile olsun. Hem havada, hem karada hem de denizlerde güçlü bir devlet haline geldik. Gemilerimiz, tanklarımız uçaklarımızın yerli ve milli olmasıyla Özgür olduğumu daha çok hissettim Düşmanlara fırsat vermesin Rabbim." diye konuştu.

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TCG Anadolu gemisine 19 Mayıs'ta yoğun ilgi
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