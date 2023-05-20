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Giriş Tarihi: 20.5.2023 16:58 Son Güncelleme: 20.5.2023 17:08

TCG Anadolu Gemisi'ne yoğun ilgi

Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırladı. Cuma gününden bugüne 6 bin 149 kişi ziyaret etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gelin gibi süslenen TCG Anadolu gemisini 9 bin 228 kişi ziyaret ederken 2 buçuk günde toplam olarak 15 bin 377 kişi ziyaret gerçekleştirdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TCG Anadolu Gemisi’ne yoğun ilgi

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisi 19 mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. 3. Kez demirlediği Sarayburnu'nda bir buçuk günde 6 bin 149 kişi tarafından ziyaret edilen 19 Mayıs nedeniyle bayraklarla donatılan TCG Anadolu Savaş gemisini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gruplar halinde içeri alındı. Gemiyi gezen vatandaşlar, içerisinde bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar ile Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi. Vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı da çekti.

Gemiyi ziyaret edenler Türkiye'nin gururu olan Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'yu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da ziyaret etmekten dolayı sevinçli olduklarını kaydettiler.

TCG Anadolu gemisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gelin gibi süslenen TCG Anadolu gemisini 9 bin 228 kişi ziyaret ederken toplam 2 buçuk günlük sürede toplam olarak 15 bin 377 kişi tarafından ziyaret edildi.

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TCG Anadolu Gemisi'ne yoğun ilgi
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