TCG Anadolu gemisine yoğun ilgi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret etmişti. 3 Mayıs tarihinde İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Anadolu gemisini 10 günlük sürede ise 149 bin 865 kişinin ziyaret etti. İzmir'deki ziyaret dönemini tamamlayan TCG Anadolu savaş gemisi 17 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişi yaptıktan sonra Sarayburnu Limanı'na dönerek yeniden 3 kez ziyarete açıldı.

Sarayburnu'na demirlediği 17 Mayıstan itibaren İstanbullular tarafından yoğun ilgi ile ziyaret edilen Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya yoğun ilgi devam etti.

Yoğun talep üzerine 3 kez Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırladı. TCG Anadolu gemisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gelin gibi süslenen TCG Anadolu gemisini 9 bin 228 kişi ziyaret etmişti.

TCG Anadolu Savaş gemisini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, 3. kez gruplar halinde içeri alınıp gemiyi gezme fırsatı buldular. Gemiyi gezen vatandaşlar, içerisinde bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar ile Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi. Vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı da çekti.

"HAVADA, KARADA VE DENİZLERDE NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU HİSSETTİM"

Gemiyi ziyaret edenler arasında Avukat Osman Birbilen, yerli gemiyi gezerken kendi varlığını ve ülkesinin gücünü görüp heyecanını kalbinde hissettiğini belirterek, "TCG Anadolu savaş gemimizi gezdiğimizde kalbimiz heyecanla çarptı. Gururdan ve sevinçten ayaklarımız yerinden kesildi. Ülkemizin devletimizin nerden nereye geldiğini gördük. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlerden büyük gurur duyduk. Kafamızı çevirdiğimiz her noktası gururumuzu daha da arttırdı. Kendi varlığımızın ve ülkemizin gücünü kalbimizde hissettik. Yılların verdiği itilmişlik ve arka planda kalma başkasına muhtaç olma duyguları yerine ülkemizin gücünü ve idarecilerimizin dirayetini görüp güvenimiz arttı. Ülkemizin teknolojik olarak geldiği bu nokta bizim hayallerimizinde ötesine geçmiş. Daha iyilerini yapacağımıza inancımız bir kat daha arttı. Maket diyenler bu teknolojiyi görünce acaba biraz olsun utanacaklar mı? Kendi ülkeleriyle gurur duyacaklar mı? Bizde başarabiliyormuşuz diyebilecekler mi?" dedi.

TCG Anadolu gemisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gelin gibi süslenen TCG Anadolu gemisini Sarayburnuna demirlediği 17 mayıs tarihinden itibaren 5 buçuk günde toplam 40 bin 324 kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerin önümüzdeki günlere kadar devam edeceği kaydedildi.