Haberler Yaşam Haberleri TCG Anadolu yoğun ilgi üzerine 2 Mayıs'a kadar tekrar Sarayburnu'na demirledi
Giriş Tarihi: 24.4.2023 13:36 Son Güncelleme: 24.4.2023 13:54

TCG Anadolu yoğun ilgi üzerine 2 Mayıs'a kadar tekrar Sarayburnu'na demirledi

Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda Bayram süresince 5 buçuk günlük ziyaret süresince 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edilmişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamlayan TCG Anadolu gemisi yoğun ziyaretçi ilgisinden dolayı tekrar Sarayburnu’na demirledi. TCG Anadolu gemisinin 2 Mayıs tarihine kadar vatandaşlar tarafından gezilebileceği kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TCG Anadolu yoğun ilgi üzerine 2 Mayıs’a kadar tekrar Sarayburnu’na demirledi

Türkiye'nin en büyük SİHA yerli askeri gemisi olan TCG Anadolu 17 Nisan tarihinde Sarayburnu'na demirleyerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı. İlk günden beri yoğun ilgi gören TCG Anadolu, Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere 5 buçuk günlük sürede toplam 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi.

23 NİSAN'DA DEV GÖSTERİ YAPILDI

Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu Gemisi 5 buçuk günlük ziyaretin ardından sonra demir alarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişi yaptı. Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamlayan TCG Anadolu gemisi vatandaşın yoğun ilgisi nedeniyle sefere çıkmak yerine alınan bir son dakika kararı ile tekrar Sarayburmu'nda vatandaşın ziyareti için tekrar demirledi.

2 MAYIS TARİHİNE KADAR GEMİ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Sarayburnu'nda 5 buçuk günlük ziyaretin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişi yapan TCG Anadolu gemisi Dolmabahçe Sarayı önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamladıktan sonra Karadeniz'e doğru sefere çıkacakken alınan bir son dakika kararı ve vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı tekrar Sarayburnu'na dönmesine karar verildi.

Sarayburnu'na tekrar demirleyen TCG Anadolu gemisinin 2 Mayıs tarihine kadar vatandaşın ziyaretine açıldığı kaydedildi.

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TCG Anadolu yoğun ilgi üzerine 2 Mayıs'a kadar tekrar Sarayburnu'na demirledi
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