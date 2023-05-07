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Giriş Tarihi: 7.5.2023

TCG Anadolu’da kilometrelik kuyruk

TCG Anadolu’da kilometrelik kuyruk
İzmir Alsancak Limanı'nda demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını devam ediyor. TCG Anadolu için vatandaşların oluşturduğu kuyruk, İzmir Limanı yolcu iskelesi önünden Gündoğdu Meydanı'na kadar uzanıyor. Yaklaşık 1 kilometrelik kuyrukta 2.5 saat bekleyen vatandaşlar, TCG Anadolu ile birlikte Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB3 SİHA ve milli tank Yeni Altay'ın da aralarında bulunduğu yerli ve milli savunma teknolojilerini görme fırsatı buluyor.



Gemiyi gezen Ömer Tekdemir, "Böyle bir gemiyi anlatmakla olmuyor, yaşamak lazım. Arkamız sağlamda Allah'ın izniyle" dedi.



GURURLUYUZ
Yurdal Topkaya da "Kıskananlar çatlasın. 'Neyimiz var, ne yaptık' diyenler bir gelsin, görsünler. İHA'ları, Kızıl Elma'yı görsünler. Ben 65 yaşındayım, ilk defa bu kadar modern bir gemi görüyorum. Gururluyuz, ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz. İçeride ağlayanları, sevinenleri, sarılanları gördük. Onları görünce daha mutlu oluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.

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TCG Anadolu’da kilometrelik kuyruk
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