TCG Anadolu’nun asırlık ziyaretçisi

Yerli ve milli üretim TCG Anadolu gemisi İzmir Alsancak Limanı'nda çarşamba günü halkın ziyaretine açıldı. İzmirliler TCG Anadolu'ya ziyarete açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gösterirken, içeri girebilmek için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Geminin en yaşlı ziyaretçisi 101 yaşındaki Meliha Özdemir oldu. İlerleyen yaşına rağmen bastonuyla gelerek gemiyi gezen Meliha Nine, duygularını SABAH ile paylaştı: "Gördüğümde 'Ne kadar güzel bir gemi' dedim. Allah sebep olanlardan razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gurur duydum, çok mutluyum. Allah bugünleri de bana gösterdi" dedi. Gemiden görevli askerlerin yardımıyla inen Meliha Nine, TCG Anadolu'yu ziyarete gelen İzmir Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.