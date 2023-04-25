TCG Anadolu’ya uluslararası yoğun ilgi

Türkiye Cumhuriyetinin ürettiği yerli ve milli Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ilgi va alaka devam ediyor. Bayram süresince Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu savaş gemisi 23 Nisan'da Dolmabahçede Cumhurbaşkanı top atışlarıyla selamlamış ve tekrar yoğun ilgi nedeniyle Sarayburnu'na tekrar dönmüştü.

6 buçuk günlük ziyaret sırasında ise 92 bin 317 kişi gemiyi ziyaret etmişti. 2 Mayıs tarihine kadar gezilecek olan TCG Anadolu Savaş gemisini görmek için özellikle gençler ve öğrenciler akın etti. Bayram süresince yoğunluktan dolayı gezemeyen vatandaşlarda uzatılan bu ziyaret tarihini fırsat bilerek savaş gemisini gezmek için Sarayburnu'na akın etti. Ziyaretçilerin arasında bebekleri ve çocuklarıyla gelenlerle birlikte, ileri yaştaki ve İstanbul'a turist olarak gelen yabancı pek çok vatandaşın da olduğu görüldü.

"ÜLKEMİZİN SAVUNMAYA NE KADAR DEĞER VERDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

TCG Anadolu'yu görmeye gelen gençler Türkiye'nin gururu olan ilk savaş gemisini görmenin heyecanını yaşadıklarını geminin içindeki silahların helikopterlerin ve uçaklarında kendilerini gururlandırdığını söylediler. Gençler bu teknoloji yatırımlarla savunma sanayiine ne kadar önem verdiğini gösterdiğini kaydettiler.

İHSAN AYANOĞLU: BEN 15 TEMMUZDA HEM ŞEHİT HEM DE GAZİ BABASIYIM BUNU BEGENMEYENLER ÖNCE KANLARINI SONRA GENLERİNİ TEST ETSİNLER

Askerliğini bahriyeli olarak yaptığını söyleyerek, o dönemde böyle imkanlar olmadığını belirten 67 yaşındaki İhsan Ayanoğlu isimli vatandaş, "15 Temmuz hem şehit hem de bir gazi babasıyım. 15 Temmuz'da bu ülke için bir can bir kan verdim. Aynı zamanda ben de bir bahriye askeriydim. 1975 yılında TCG Tınaztepe Muhribinde askerlik yaptım. Şunu karalamaya çalışanlar, bunu beğenmeyenler önce kanlarını sonra da genlerini test ettirsinler. Bununla gurur duymayacaksın da ne ile gurur duyacaksın" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE BÖYLE SAVAŞ GEMİSİNE SAHİP OLMAK BENİ GURURLANDIRIYOR"

Gemiyi ziyaret eden bir başka genç Huri Ela Bayır ise "Bence gayet güzeldi. Açıkçası ülkemizin böyle gemisinin olması çok gurur verici. Gayet güzel bir gemiydi. Helikopterler olsun, arabalar olsun, uçaklar olsun gayet güzeldi. Arkadaşlarıma da gurur duyucu bir şekilde anlatırım" diye konuştu.

"Bu gurura şahit olsun diye çocuğumuzu da getirdik"

Kızıyla birlikte gemiyi ziyarete gelen Oğuz Ayanoğlu, "Böyle bir gurura şahit olsun diye çocuğumuzu da getirdik. Çünkü bu ülkenin nerelerden nerelere geldiğini hepimiz, daha doğrusu şuurlu olanlarımız, çok iyi biliyor. Önceden en ufak bir aracımız, silahımız dahi yokken Türkiye'nin bu duruma gelmesi gerçekten büyük bir başarı. Bazıları görmese de, bununla gururlanmasa da bizim için çok büyük onur ve gurur verici bir şey" diye konuştu.

2 MAYIS TARİHİNE KADAR ZİYARETE AÇIK KALACAK SONRA İZMİR LİMANINA DEMİRLEYECEK

TCG Anadolu gemisinin yoğun ilgiden ötürü 2 Mayıs tarihine kadar Sarayburnu Limanında ziyarete açık olacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbulluların gezip gördüğü TCG Anadolu gemisinin Sarayburnu'ndan sonra İzmir'ede demirleyerek ziyarete açılacağını insanların Türkiye'nin neler başardığını göreceğini söylemişti.