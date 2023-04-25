TCG Anadolu’ya yoğun ilgi sürüyor

TCG Anadolu'yu görmek için Lüleburgaz'dan gelen Deniz Eren, "Geldim gezdim çok süper, yapanların eline sağlık. İnşallah bunun daha büyüğünü yaparız. Lüleburgaz'dan özellikle bu gemiyi görmek için geldim. Türk olduğum için gurur duyuyorum. Kızılelma vardı içeride onu gördüm özellikle, TB3, çıkarma gemileri, tanklar çok güzeldi." dedi.