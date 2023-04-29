TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını devam ediyor

İstanbul Sarayburnu'na demirlediği günden bu güne kadar vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşılan ve kilometrelerce uzunluğunda kuyruklarda saatlerce bekleyen İstanbullular 13'ncü gününde de aynı ilgiyi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren İstanbullular Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu gezmek için sıra beklediler.

İstanbul'un çeşitli semtlerinden ve il dışından gelen vatandaşlar TCG Anadolu gemisini gördükten sonra büyük gurur yaşadıklarını Türkiye'nin savunma sektöründe dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini kaydettiler.

TCG Anadolu gemisi'ni 17 Nisandan itibaren demirlediği Sarayburnu'nda 29 Nisan tarihine kadar 115 bin 607 kişi ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyetinin ürettiği yerli ve milli Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ilgi 13. gününde de devam etti.

Bayram süresince Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu savaş gemisi 23 Nisan'da Dolmabahçede Cumhurbaşkanı top atışlarıyla selamlamış ve tekrar yoğun ilgi nedeniyle Sarayburnu'na tekrar dönmüştü.TCG Anadolu Gemisi Sarayburnu'nda 2 Mayıs tarihine kadar gezileceği daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ın açıkladığı gibi İzmir'de de vatandaşların gezmesi için limana demirleyeceği belirtildi.

"ÜLKEMİZİN SAVUNMAYA NE KADAR DEĞER VERDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

TCG Anadolu'yu görmeye gelen gençler Türkiye'nin gururu olan ilk savaş gemisini görmenin heyecanını yaşadıklarını geminin içindeki silahların helikopterlerin ve uçaklarında kendilerini gururlandırdığını söylediler.

MİNİK ÖĞRENCİLERDE TCG ANADOLU GEMİSİNİ ZİYARET ETTİ

12 gün sonra TCG Anadolu gemisinin sabah saatlerinde misafirleri Beşiktaş Burak Reis İlkokulu'nun ana okulu öğrencileri de gemiyi ziyaret ederek beğendiklerini söylediler.