TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını sürüyor: 13 günde 115 bin kişi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya vatandaşın ilgisi gün geçtikçe artarak devam ediyor. İstanbul Sarayburnu'na demirlediği 17 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar gemiyi 115 bin 607 kişi gezdi. Gençler Türkiye'nin gururu olan savaş gemisini görmenin heyecanını yaşadıklarını, geminin içindeki silahların, helikopterlerin ve uçakların da kendilerini gururlandırdığını söylediler. Beşiktaş Burak Reis İlkokulu'nun anaokulu öğrencileri de gemiyi ziyaret ederek beğendiklerini söylediler.