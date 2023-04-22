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Giriş Tarihi: 22.4.2023

TCG Anadolu’yu 5 günde 61 bin kişi ziyaret etti

Yerli ve milli imkânlarla yapılan TCG Anadolu’yu görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklara saatlerce beklemeye aldırış etmiyor. İlk 5 günde gemiyi ziyaret edenlerin sayısı 61 bini aştı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TCG Anadolu’yu 5 günde 61 bin kişi ziyaret etti
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu 5 günde on binlerce vatandaş tarafından ziyaret edildi.
İstanbul Sarayburnu'na demirleyerek 17 Nisan saat 13.00'da ziyarete açılan TCG Anadolu, ilk gün 8 bin 720 kişiyi ağırladı. 18 Nisan'da 14 bin 251, 19 Nisan'da da 15 bin 263 kişi ziyaret etti. Arefe günü 6 bin 870, bayramın ilk gününde ise 16 bin 127 vatandaş gemiyi ziyaret etti. Böylece ilk 5 günde ziyaretçi sayısı 61 bin 231'i buldu. Bayramlıklarına giyen çocuklar ellerinde Türk bayraklı balonlarla ilk bayram ziyaretlerini TCG Anadolu'ya yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı ,TCG Anadolu'nun, 23 Nisan'da saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan 21 pare top atışı ve çimariva ile geçiy yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamlayacağı bildirildi TCG Anadolu daha sonra seyrine devam edecek.



GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINA İFTAR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ramazanın son iftarını, şehit aileleri ve gazilerle TCG Anadolu gemisinde yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da katıldığı iftarda konuşan Akar, "Milletimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı yoldan ilerliyor. Onların kahramanlığı olmasa bugünlere gelmemiz mümkün değildi" dedi. Akar daha sonra dünyanın çeşitli noktalarında görev yapan savaş gemileyeriyle telekonferans üzerinde görüşüp bilgi aldı.
İftara katılan gazi ve şehit yakınları, TCG Anadolu'nun Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek gemide olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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TCG Anadolu’yu 5 günde 61 bin kişi ziyaret etti
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