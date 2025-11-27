Haberler Yaşam Haberleri TCMB FAİZ BEKLENTİSİ 2025 ARALIK: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:14

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ 2025 ARALIK: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekonominin en kritik verisi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca vatandaş, piyasalar, kredi faizleri ve döviz kuru için belirleyici olacak olan faiz (Politika Faizi/Haftalık Repo) kararını heyecanla bekliyor. Peki, TCMB faizi ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? İşte 2025 PPK toplantı takvimi ve piyasa beklentileri.

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ 2025 ARALIK: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ile aylık faiz kararlarını belirlemektedir. Bu kararlar, kredi faiz oranlarından (konut, taşıt) mevduat faizlerine, döviz kurlarından enflasyon beklentilerine kadar ekonominin her alanını doğrudan etkilediği için büyük bir öneme sahip. Yılın son faiz kararı öncesinde, araştırmalar hız kazandı. İşte, TCMB faiz kararı hakkında merak edilenler:

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını her ayın genellikle üçüncü veya dördüncü haftasında gerçekleştirmektedir. Aralık ayına ait faiz kararının açıklanacağı kesin tarih şudur:

PPK Toplantı Tarihi: 11 Aralık 2025

Faiz Kararı Açıklanma Saati: TCMB'nin faiz kararı, toplantının hemen ardından saat 14:00'te kamuoyuna duyuruluyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Societe Generale'in Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılının ilk dört toplantısında her seferinde 150 baz puanlık, ardından Haziran ve Temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti. Sonrasında ise her toplantıda yeniden 150 baz puanlık indirim öngördüklerini belirtti.

Societe Generale, önümüzdeki aylarda aylık enflasyonun kademeli olarak yavaşlayarak 2026'nın ilk yarısında yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerileyeceği tahmininde bulundu.

SON TCMB FAİZİ NE KADAR OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB FAİZ BEKLENTİSİ 2025 ARALIK: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz