TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne durumda? İşte tarihler!

Giriş Tarihi: 22.10.2025 22:37

TCMB’nin bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve faiz kararının açıklanacağı tarih piyasaların odağında. Yatırımcılar “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?” sorularının yanıtı merak ediliyor. Karar üzerinde belirleyici olacak enflasyon gibi parametreler değerlendiriliyor. İşte, 2025 Ekim ayı faiz beklentisi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı para politikası takvimine göre PPK toplantılarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Faiz kararı açıklamalarının ardından piyasalar takip ediliyor. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu radara girmiş durumda. İlgili toplantının tarihinin kesinleşmesiyle birlikte, faiz indirimi ya da sabit tutma yönündeki beklentiler de piyasa katılımcıları anketi ile şekillenmiş durumda. İşte, TCMB ekim ayı faizine dair merak edilenler:

MEKREZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin 2025 yılı toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

Bu tarih öncesinde piyasalar, karar öncesi beklenti anketleri, enflasyon verileri ve döviz kuru gelişmelerini yakından izliyor.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.

